Ella es la ‘Diva del Bronx’ y una de las representantes latinas más influyentes en Estados Unidos. Él un prestigioso actor y director de Hollywood que acaba de sorprender al mundo hablando en español, su lengua no originaria, frente a cámaras. Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a reencontrarse en mayo tras estar 17 años separados, vienen dejando en claro que están trabajando en ‘construir algo duradero’ en su relación erradicando una posible ‘lucha de egos’ en su vida de pareja y donde los hijos que tuvieron en sus anteriores matrimonios siguen siendo la prioridad. Ahora se sabe que ellos disfrutan al máximo su tiempo libre juntos y todo indica que ‘Batman’ no solo se comunica con ella en inglés.

Así quedó demostrado luego que unos periodistas lo abordaran en un estacionamiento de Los Ángeles para consultarle por el regreso de ‘Bennifer’ y él les contestara sus preguntas en español.

‘People en Español’ detalló que el hecho se dio a inicios de mes y los paparazzis no perdieron la oportunidad de consultarle qué tenía planeado para las festividades del 4 de julio junto a Jennifer Lopez. “¿Y el anillo pa’ cuando?”, agregó el periodista haciendo referencia a la popular canción de JLo y a los rumores de que está pensando proponerle matrimonio el 24 de julio, cuando ella cumpla 52 años.

Ben Affleck solo atinó a reír y se dispuso a hablar con la prensa que no se dirigía a él en inglés: “Quiero aprender. Siempre ando aprendiendo, pero muy difícil. Pinche idioma, me hace loco”, dijo el actor quien claramente aún no es bilingüe, pero se expresa con fluidez, como se puede apreciar en el siguiente video.

Dónde aprendió y con quién practica español

Es aquí donde el protagonista de ‘Batman v. Superman’ confesó que en su familia hay alguien que domina el español, y no es específicamente Jennifer Lopez.

“Tengo el acento, pero mi hija ahora habla mejor que yo, escribir y leer”, agregó sobre Violet, la mayor de sus tres retoños con Jennifer Garner, quien lleva clases para perfeccionarlo.

Otro detalle que ayudó al interés del actor por seguir aprendiendo el idioma que comenzó a hablar a los 13 años, en plena adolescencia, cuando vivió un tiempo en México, es que fue pareja de la actriz cubana Ana de Armas. Con ella retomó el hablar en español y, según reportaba ‘El País’ en enero de 2021, incluso realizó entrevistas en este idioma para la promoción de cinta, ‘The Way Back’. Retrocediendo más en el tiempo, en 2019 demostró su dominio del castellano en ‘El Hormiguero’ al presentar su película ‘Triple Frontera’.

#OscarIsaac viene de familia latina y habla español, @BenAffleck vivió en México durante un año y se defiende #HollywoodEH pic.twitter.com/WnpvdPhdV1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 5, 2019

El reencuentro de ‘Bennifer’ se dio en mayo luego que Jennifer Lopez hiciera oficial el fin de su compromiso con Alex Rodríguez el 15 de abril de 2021. Desde entonces se les ha visto en diversas citas juntos y hasta disfrutaron de las vacaciones del 4 de julio en Estados Unidos, en la casa de ella en Los Hamptons, Nueva York.

“Cuando Ben se acercó a JLo, ella estaba realmente emocionada ante la posibilidad de que reavivaran su relación. Siempre ha amado a Ben (...) En el pasado, Ben rompió con Jennifer porque estaba abrumado por la constante atención de los medios y la fama que traía la relación, pero ahora están en un lugar increíble y realmente han aprendido lo que les funciona como pareja”, dijo la fuente a ‘Entertainment Tonight’.

Tras el romance que duró de 2002 a 2004, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron y tuvieron hijos por separado, con Marc Anthony y Jennifer Garner. Entre los dos tienen 5 pequeños: Max y Emme (13 años) por parte de ella y Violet de 15 años, Seraphina de 12 y Samuel de 9, por parte de él. Ahora se espera que JLo y sus hijos se muden a California, luego de que fuera vista con su hijo Max recorriendo una escuela en Los Ángeles.