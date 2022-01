Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a unir sus camiones tras 17 años separados. Ellos se conocieron y enamoraron a inicios de los 2000, cuando participación en ‘Gigli’ (‘Una relación peligrosa’), una comedia romántica que el actor de ‘Batman’ hoy califica como “deprimente” y la producción que lo llevó a cuestionar su carrera, así como redirigir sus objetivos profesionales hacia otro rumbo, pues se convirtió en un verdadero fracaso.

Como parte de la promoción de ‘The Tender Bar’ de George Clooney donde es la estrella principal y también participó en la producción, el exesposo de Jennifer Garner ofreció una reveladora entrevista a ‘Entertainment Weekly’ donde habló sobre este traspiés en su carrera.

Lo que dejó ‘Gigli’ a Ben Affleck

‘Gigli’ fue una película estadounidense que se estrenó en 2003 y dirigida por Martin Brest. Jennifer Lopez y Ben Affleck eran la pareja protagónica y él daba vida a un asesino a sueldo, mientras ella personificaba a una mafiosa. Pese a toda la expectativa que generó la producción y más aún todo lo vinculado a su relación sentimental fuera de cámaras, la producción no tuvo éxito.

“La verdad sobre esa película y lo que me enseñó es que todo alrededor de una película dicta la forma en que la gente la ve (...) Pero para ser una película que es a la vez un bombazo famoso y un desastre, muy pocas personas realmente la vieron. No funciona, por cierto. Es una especie de cabeza de caballo en el cuerpo de una vaca. Y el estudio en ese momento, debido a que había comenzado a tener esta relación con Jennifer Lopez, que vendía muchas revistas y parecía generar mucho entusiasmo, como era de esperar, simplemente se aferraron a: ‘Quieren una comedia romántica’. Los quieren a los dos juntos. Y fue como un sketch de ‘SNL’”, dijo Affleck para EW.

En el 2002, la pareja inició un romance tras grabar juntos la película “Gigli”. Sin embargo, acabaron en el 2004 cuando faltaban semanas para la boda. Mucho se dijo sobre la culpa de los paparazzis y la prensa rosa en el fin de la relación. (Foto: Doug Kanter / AFP)

El actor agregó que ‘Gigli’ “engendró muchos sentimientos negativos” en los espectadores con relación a su figura, algo que se hizo más notorio cuando sus siguientes trabajos en el cine como ‘Daredevil’, ‘Sobreviviendo a la Navidad’, ‘Una chica de Jersey’ o ‘Diario de un ejecutivo agresivo’ tampoco funcionaron.

Fue tras ese fracaso junto a Jennifer Lopez en el cine que Ben Affleck se cuestionó su carrera y decidió dar el salto a dirigir y crear sus propias películas.

“Era deprimente y realmente me hizo cuestionar las cosas y sentirme decepcionado y con muchas dudas (...) Pero si no hubiera ocurrido la reacción a Una relación peligrosa (Gigli), probablemente no habría decidido en última instancia: ‘Realmente no tengo otra opción que dirigir películas’, que ha resultado ser el verdadero amor de mi vida profesional. Entonces, de esa manera, es un regalo. Y pude conocer a Jennifer, la relación con la que ha sido realmente significativa para mí en mi vida”, enfatizó.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.