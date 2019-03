Ben Affleck aseguró que le gustaría dirigir una película de un nuevosuper héroe para DC

El reconocido actor Ben Affleck anunció hace un par de semanas su alejamiento definitivo del personaje de “Batman”, decisión que tomó tras revelarse sus problemas con el alcohol. Ahora, busca emprender nuevos retos y no descarta dirigir una película sobre un superhéroe de DC.

El actor pretendía protagonizar y dirigir la próxima entrega del ‘Caballero de la noche’; sin embargo, su internamiento en un centro de rehabilitación y sus constantes recaídas no se lo permitieron.

Pese a todo, Ben Affleck no quiere alejarse totalmente del DC Universe y aseguró que le gustaría estar a cargo de la dirección de la película de un nuevo superhéroe.

"Me imagino que sería extraño intervenir y hacer otro personaje. Ciertamente puedo imaginarme dirigiendo una película, ya sabes, si ellos (DC) me tuvieran en cuenta, si fuera algo que me apasionara", manifestó al portal LADbible.

"No se trata de cerrar las puertas, simplemente no pude entender cómo quería hacer eso (dirigir y protagonizar la próxima película de 'Batman'), así que llegó el momento de dejar que alguien más lo intente", agregó.

El actor de 46 años asumió por primera vez el rol del ‘Caballero de la noche' en “Batman vs. Superman: Dawn of Justice” en 2016, antes de regresar en 2017 para “La Liga de la Justicia”.

Actualmente, Ben Affleck se encuentra en la gira promocional de la nueva película de Netflix “Triple Frontier”, cuyo reparto está conformado por grandes actores como Charlie Hunnam, Oscar Isaac y Garrett Hedlund.

"Estoy realmente agradecido de tener la oportunidad de hacer algo como esto, una película de ensamble realmente emocionante con ese género de straddles. Es comercial, grande y amplio, así como los personajes”, precisó Ben Affleck.



