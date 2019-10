Luego de aparecer en un videoclip de TMZ completamente ebrio y apenas sosteniéndose en pie a la salida de una fiesta por Halloween en West Hollywood, el actor Ben Affleck volvió a ser captado a la 01:00 de la madrugada del último domingo; su estado era el mismo, pero esta vez jugaba póker al lado de quien sería su nueva conquista, la cantante Katie Cherry a quien habría conocido en una aplicación de citas.

Testigos presenciales en la sala de juego señalaron que el último Batman del cine por poco y se cae de la silla debido a su estado de embriaguez. Pese a estar borracho, la estrella obtuvo US$20 mil en fichas y ganó US$1.500 en 12 minutos ante de retirarse del lugar con su acompañante con la que se trasladó al lugar luego de la celebración por Halloween.

En los casino, el actor de 47 años es considerado un gran jugador al punto que el Hard Rock de Las Vegas le prohibió, para siempre, el ingreso.

Aquel mismo domingo, antes de ser visto en el casino, Affleck aseguró que había tenido un “desliz” en alusión a la ebriedad que mostró el último sábado. Agregó que iba rumbo a la casa de su exposa, la actriz Jennifer Gardner, quien en los últimos años ha sido un gran soporte en la lucha contra su alcoholismo. Como se sabe, ambos son padres de tres niños de 13, 10 y 7 años.

Ben Affleck recae en el alcoholismo: Actor no podía mantenerse de pie en fiesta por Halloween. | AFP/Captura TMZ

“Fue un error, pero no voy a dejar que me descarrile”, precisó el actor en su defensa aunque no confirmó ni desmintió que nuevamente se interne en un centro de rehabilitación.

Antes de su recaída por Halloween, el actor presumía su abstinencia durante un año.

“Seamos serios por un momento y hablemos de algo que es realmente importante. He estado en recuperación por más de un año y parte de eso es ayudar a otros. @themidnightmission es una organización increíble. Estoy haciendo una donación hoy porque hay personas que luchan contra la adicción todos los días que no tienen los recursos y necesitan ayuda”, precisó.

Ben Affleck y su exesposa, la actriz Jennifer Garner, quien lo apoya en la lucha contra su alcoholismo. | AFP

¿KATIE CHERRY, SU NUEVA CONQUISTA?

Se supo que la estrella hollywoodense conoció a Katie Cherry por la aplicación privada Raya. Ambos han sido vistos en varias ocasiones, incluida la fiesta de Halloween de West Hollywood en la que Affleck estuvo ebrio.

Medios estadounidenses destacan que Katie Cherry estudió música en el Berklee College of Music y ha trabajado con estrellas como Justin Timberlake, Juicy J, Keri Hilson, Poet y Kid Rock.

Tras su divorcio de Garner, Affleck ha sido captado con la modelo de Playboy Shauna Sexton y con la productora de Saturday Night Live, Lindsay Shookus.