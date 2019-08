Luego que se hiciera pública su participación como productora en un filme de Pornhub. Bella Thorne brindó más detalles de su experiencia e incursión en la industria del porno. En conversación, con el canal de YouTube de Tom Ward, la actriz dio a conocer las incidencias de su participación en la película Her and Him, que narrará una historia erótica al estilo Romeo y Julieta.

Bella Thorne señaló que no quería hacer sólo “una escena de sexo” y reconoció que fue un poco extraño el momento en que le decía a los actores qué hacer en cuanto al sexo.

“La manera en que veo lo sexy es viendo todo pero nada también. Como dejar mucho a la imaginación, pero dejar que sea tan natural que lo veas”, señaló.

Asimismo, indicó que le gusta jugar con ángulos de la cámara poco comunes, al estilo de los thrillers psicológicos.

“No quiero ver todo simplemente. Prefiero simplemente obtener partes y partes, porque siento que cuando haces el amor, no ves todo directamente. Estás obteniendo partes y partes. Estás viendo esto y un poco de eso”, aseveró.

“Me gusta la pasión, pero me gusta también solo ver porno y ver lo que la otra gente está mirando (...) Me interesa cómo la gente tiene sexo. Es algo como de este nivel de conexión. En una manera rara es la forma más simple… cuando estás en PornHub es interesante porque nadie habla de sexo, es por eso que quería hacer la película, porque el sexo es una cosa tan extraña, pero ¿cómo es que estamos todos aquí, eh?”, concluyó.