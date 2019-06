Bella Thorne rompe en llanto tras críticas de Whoopi Goldberg por hackeo de sus fotos desnuda

Bella Thorne rompió en llanto tras ser cuestionada por la actriz Whoopi Goldberg . La exchica Disney anunció además que canceló la entrevista que tenía en el programa 'The View' de la veterana actriz de Hollywood.

En medio de la emisión de su espacio, Goldberg manifestó que Thorne debería haber conocido que los hackers tendrían acceso a sus fotografías desnuda. "Una vez que tomas esa foto, entra en la nube y está disponible para cualquier pirata informático que la quiera... y si no sabes que en 2019 esto es un problema, lo siento", precisó la actriz.

Sunny Hostin, otra de las conductoras de The View, se mostró entristecida por Bella Thorne. "Es terrible que alguien la extorsione y la amenace con publicar esas fotos", precisó.

La ganadora del Oscar finalizó su crítica en contra de la exchica Disney precisando que "si eres famosa, no me importa la edad que tengas, simplemente no te tomes fotos desnuda. Cuando te hackean, están hackeando todas tus cosas, ya sea una imagen o un millón de imágenes".

Indignada y llorando en un video en Instagram, la actriz de 21 años calificó de "vergüenza" las críticas hechas por Whoopi Goldberg a su persona.

"Qué vergüenza, Whoopi, qué vergüenza, por expresar esa opinión pública de esa manera sobre mi y por hacer creer a los jóvenes que son repugnantes por tomarse una foto desnuda", sostuvo Bella Thorne.

Agregó que "decir que si te tomas una foto sexy, entonces básicamente merece ser filtrada y no debería sorprendente ni deberías sentir pena por ti misma".

"No voy a mentir, quiero decir que me siento bastante asquerosa sabiendo que todos han visto mi mierda. Y solo quiero decir que ver esta entrevista me ha hecho sentir mal conmigo misma", afirmó en otro momento.

Finalmente indicó que no irá a la entrevista con Whoopi Goldberg. "No quiero ser atacada por un grupo de mujeres mayores debido a mi cuerpo y sexualidad".

Recordemos que el último sábado la actriz de 21 años compartió con sus seguidores fotografías íntimas, con las que, precisamente, el hacker la chantajeó.

Ella lo hizo para no verse extorsionada. Tras mostrarlas, indicó que se sentía en paz y que ya podía dormir bien.

