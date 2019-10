Nuevamente Bella Thorne se encuentra en el ojo de la tormenta. Esta vez por mostrar orgullosa sus axilas sin depilar para sus miles de seguidores en Instagram.

La exchica Disney llamó la atención por compartir un video en el que realiza un sensual baile vistiendo solo un pequeño bikini. Sin embargo, lo que más llamó la atención de las imágenes no fueron los pasos de la joven sino su vello axilar.

En las imágenes se puede ver a Thorne, que semanas atrás debutó en la industria pornográfica dirigiendo la película Her and Him, reposando sobre una tumbona. Posteriormente le levanta, realiza sexys movimientos y al levantar uno de sus brazos se puede observar parte de su vello corporal.

Como se conoce, la actriz de 22 años, es partidaria de mostrar de esa manera esta parte de su cuerpo para combatir estereotipos de belleza y feminidad y una muestra de ello es que empleó su cuenta de Instagram para compartir fotografías de Julia Roberts y Madonna con las axilas sin depilar.

Esta no es la primera vez que la joven enciende las redes sociales pues, en más de una ocasión, ha compartido fotografías posando con pocas prendas de vestir o en sugestivas situaciones.