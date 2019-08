Bella Thorne y la gran evolución de su carrera: de Disney Channel a directora de cine

Bella Thorne , la ex estrella de Disney Channel ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que hará su debut como directora en Pornhub, un sitio web dedicado al cine para adultos. No cabe duda que la carrera de esta actriz ha evolucionado mucho desde que debutó cuando tan solo tenía seis meses de nacida.

La actriz, escritora y cantante se a sumado a la lista de directores visionarios de esta página web y todo este material será proyectado en el Festival de Cine de Odenburg en Alemania del 11 al 15 de setiembre.

Bella Thorne ha decidido seguir los pasos del rapero Young M.A y de la cantante Brooke Candy, quienes también han participado en las producciones de esta página web para adultos. La ex actriz de Disney Channel se encuentra feliz con este nuevo reto, ya que a sus 21 años se convertirá en directora cinematográfica y aquí te contamos como ha sido la evolución de su carrera a lo largo de los años.

Bella Thorne debutará como directora en cine para adultos (Foto: Instagram)

BELLA THORNE Y SU CARRERA

Bella Thorne empezó su carrera cuando solo tenía 6 meses de nacida y apareció en la portada de una revista para padres y desde ese momento disfrutó de una larga carrera como modelo infantil.



De niña, Thorne ha protagonizado campañas publicitarias de televisión para Digital Light Processing, Publix, y KFC, y apareciendo en anuncios impresos para marcas como Barbie, ALDO K!DS, JLO by Jennifer López, Kaiya Eve Couture, LaSenza Girl, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Guess?, Target, Justice y Mudd para Kohls.

Su acercamiento al cine se dio cuando tuvo su primera aparición fue interpretando a una fan sideline en la pelicula Stuck on You en 2003.



Desde ese momento comenzó a tener muchas propuestas de proyectos pequeños como en Jimmy Kimmel Live!, Entourage, The O.C. (como una versión más joven de Taylor Townsend), el tercer episodio último de October Road (como Angela Ferilli, el interés amoroso preadolescente de los personajes principales) y cinco episodios de Dirty Sexy Money (como Margaux Darling).



En 2007 apareció como una joven atormentada por visiones sobrenaturales en The Seer.



En 2008, tuvo su primer protagonico junto a Christian Slater y Taylor Lautner en la serie dramática de corta duración My Own Worst Enemy, por la que ganó un Young Artist Award por su interpretación del personaje Ruthy Spivey.



En 2009, obtuvo el papel de la antagonista vengativa en la película de terror Forget Me Not.



En 2010, Bella Thorne tuvo la oportunidad más grande de su vida y que la llevó al estrellato a nivel mundial. La eligieron para ser la coprotagonista de la comedia de Disney Channel, Shake It Up. En ella interpreta a CeCe Jones, una bailarina con grandes ambiciones.

En mayo de 2014, Thorne anunció que lanzaría su álbum debut, el cual se llamaría Call it Whatever . El primer sencillo, que lleva el mismo nombre, fue lanzado en mayo de 2014.



En 2015, reaparece en K.C Undercover con Zendaya,como estrella invitada nombrada Jolie.

FILMOGRAFÍA

2018 - Amor a medianoche

2018 - Famous In Love - Temporada 2

2018 - Nación salvaje

2017- Amityville: El despertar

2017- Famous In Love - Temporada 1

2017 - I Still See You

2017- Me necesitas

2017- No dejes de mirar

2017- The Babysitter

2016- Boo! A Madea Halloween

2016- Ratchet & Clank

2016- Shovel Buddies

2015- Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas

2015- Scream - Temporada 1

2015- The DUFF

2014- Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso

2014- CSI: Las Vegas - Temporada 15

2014- Juntos y revueltos

2014- Red Band Society - Temporada 1

2014- ¿Quién ha soltado a los fantasmas?

2013- El reino de las ranas



¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA DE DIRIGIRÁ BELLA THORNE?

Su cinta, en la que habrá un enorme cuchillo y, obviamente, pornografía, narra una historia similar a la de Romeo y Julieta ente los protagonistas, dijo el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado. Su amor es osado y “trasciende el tiempo y el espacio”.



La película dirigida por Bella Thorne se estrenará del 11 al 15 de setiembre en el Festival de Cine de Odenburg, en Alemania.