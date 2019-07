Bella Thorne se confiesa: "Soy pansexual y no lo sabía" [FOTOS]

Bella Thorne se declaró pansexual en una entrevista para el programa Goo Morning América. En la conversación, la exestrella de Disney expresó que su vida amorosa no se basa en el género o identidad sexual de alguien.

Pansexual es un término usado para referirse a una persona que se siente atraída por todas las identidades de género o atraída a personas sin importar su género.

"En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres o ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. Solo te gusta un ser", confesó Thorne.

"Te gusta lo que te gusta, no tiene que ser una chica o un chico, ya sabes él, ella, ellos, esto o eso. Te gusta es la personalidad, simplemente ser", agregó.

En torno a su vida sentimental, Bella está vinculada actualmente al cantante italiano Benjamin Mascolo. Recientemente se le vio disfrutar juntos de una salida romántica en Sicilia.

Se supo además que antes de Moscolo, Thorne estuvo con Tana Mongeau, personalidad del Internet con quien no terminó bien pues se enfrentó a ella cuando se enteró que se iba a casar con Jake Paul, estrella de YouTube.

Pero Bella Thorne no es la única que ha revelado su diferente opción sexual. También lo hizo la actriz Miley Cyrus 2016, así como Asia Kate Dillon, la estrella de Orange is the New Black y la joven trans-activista y estrella de televisión, Jazz Jennings.

Hace solo unas semanas, la actriz de Hollywood tuvo que publicar sus fotos íntimas tras haber sido amenazada por un hackers.

"Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió la actriz en Twitter tras compartir sus fotos.

Pero el drama de la actriz de 21 años no terminó ya que fue objeto de duras criticas de parte de Whoopi Golberg. "Una vez que tomas esa foto, entra en la nube y está disponible para cualquier pirata informático que la quiera. Y si no sabes que en 2019 esto es un problema, lo siento", precisó Golberg.

"Qué vergüenza, Whoopi, qué vergüenza, por expresar esa opinión pública de esa manera sobre mí y por hacer creer a los jóvenes que son repugnantes por tomarse una foto desnuda", respondió Bella en medio del llanto.