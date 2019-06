Belinda y Lupillo Rivera: ¿qué está pasando entre los cantantes mexicanos?

Parece que Belinda tiene una nueva ilusión y sería con Lupillo Rivera, su compañero del programa ‘La Voz’ México. La revista People en Español confirmó esta noticia y ha asegurado que tienen más de dos meses juntos.



La noticia sorprendió a más de uno, ya que hasta hace poco, la intérprete del ‘Sapito’ vivió momentos de angustia por culpa de su ex pareja y tras superar este impase, ella confirmó que se encontraba disfrutando de la soltería.



Por su parte, Lupillo Rivera no ha comentado nada al respecto y solo se supo que él acabó la relación que mantenía hasta hace poco con Shirley Arroyo. En su momento el cantante dijo que se encontraba muy bien y estaba dedicado íntegramente a sus hijos.



Apenas se publicó esta información, Belinda salió al frente para dar su versión y aseguró que entre ella y Lupillo Rivera no existía más que una buena amistad que se formó gracias al programa del que son coaches y que ya está acostumbrada de que la involucren con cada persona que trabaja.



Maestros de 'La voz' México. Belinda, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y Yahir. (Foto: Instagram)

¿Qué está pasando entre Belinda y Lupillo Rivera?

La revista People en Español informó que una fuente de la producción del programa les confirmó que Belinda y Lupillo Rivera están viviendo una intensa historia de amor.



"Lupillo y Belinda están juntos... Llegan, se van juntos y ella siempre que tiene un descanso pasa tiempo en el camerino de Lupillo", aseguró la fuente.



El romance nació durante los meses de grabación de ‘La Voz’. Los artistas se conocieron aquí y desde ese momento se volvieron inseparables y al parecer Cupido los flechó tanto que la misma fuente ha asegurado que el hermano de Jenni Rivera se habría tatuado el rostro de Belinda en su brazo izquierdo.



La revista también ha asegurado que durante la grabación del videoclip “Amor a primera vista”, el nuevo material de Belinda junto al grupo mexicano Los Ángeles azules, Lupillo estuvo presente en todo momento para apoyarla en lo que ella necesitará.



Belinda niega romance con Lupillo Rivera

La cantante no se ha quedado callada y ha salido a desmentir esta noticia y asegura que entre ellos solo existe una gran amistad.



“Dijeron que tenía un romance con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa”, dijo para People en Español.



“Mañana me van a inventar un romance con Yahir o Ricardo Montaner”, expresó la cantante que acaba de estrenar el tema “Amor a primera vista”. “Siempre que me ven trabajando con alguien están estos rumores”, finalizó.



Hasta el momento Rivera no se ha pronunciado sobre el romance que Belinda niega. Según ella, lo único que los une es una linda amistad.