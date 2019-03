Becky G reveló quién es el hombre que inspiró su canción 'Mayores' [VIDEO]

Becky G alcanzó la fama con “Mayores”, canción que interpreta en colaboración con Bad Bunny y que se convirtió en todo un éxito en Latinoamérica luego de su lanzamiento en 2017, hace casi dos años.

La pegajosa letra habla sobre una mujer a la que le gustan los hombres mayores. “A mí me gustan mayores de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores”, dice parte del tema.

Y en una reciente entrevista, Becky G se animó a revelar quién es el hombre que la inspiró a crear la canción y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es un hombre que le dobla y le triplica la edad.

Se trata de su novio, el mediocampista de Los Ángeles Galaxy, S ebastián Letget. Becky G relató que todo comenzó como una broma debido a los comentarios que recibió luego de hacer pública su relación con el deportista de 26 años.

Becky G indicó que, tras difundir una fotografía con el futbolista, todos sus fans y hasta sus familiares se sorprendieron, ya que él aparenta más edad de la que tiene. Incluso su abuela la llamó para pedirle explicaciones.

“Hasta mi abuelita me llamó y me dijo: ‘Mija, ¿cuántos años tiene ese hombre’, ¡Estás con un hombre!’, y yo: ‘Sí Lita estoy con un hombre’ y empezó así como un chiste ‘a mí me gustan mayores’”, explicó Becky G.

Asimismo, Becky G manifestó que la diferencia de edad entre ambos no es muy significativa. “Mi novio es un poco mayor que yo, no mucho, 5 años”, explicó la cantante, que acaba de cumplir 22 años.