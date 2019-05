Becky G publica romántica fotografía junto a su novio en Instagram

Becky G sigue mostrando su cariño al futbolista Sebastian Lletget. "Amor", escribió la cantante de 22 años en su cuenta de Instagram en una imagen con el volante de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

La publicación de Becky G tiene más de un millón de likes por parte de sus seguidores en Instagram. "Hacen una bonita pareja", "ya es hora del matrimonio", "se les ve muy bien juntos", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social.

Como se recuerda, fue hace unos meses que Becky G contó que su relación con Sebastian Lletget inició como una broma. “Como un chiste. Cuando empecé a salir con mi novio, tú sabes que para nuestra generación subir una foto a redes sociales implica que ya es oficial. Y recuerdo que cuando subimos nuestra primera foto a Instagram se hizo noticia mundial y mis fans enloquecieron", indicó la cantante a Dcooltura.

"Mi abuelita lo vio en uno de los shows de la mañana. Mi novio es futbolista y tiene fotos de su cuerpo y parece mayor. Mi abuelita me llamó para preguntarme: 'mi hija, ¿cuántos años tiene este hombre?'. Y yo riendo. Solo tiene 25 años, no es mucho mayor que yo, pero es verdad que lo parece. Y en ese momento dije: 'sí, a mí me gustan mayores'”, indicó Becky G.

La artista tiene más de 18 millones de seguidores en Instagram y no es para menos. Cada publicación que Becky G realiza siempre cautiva a todos sus incondicionales que no dudan en regalar miles de likes.



