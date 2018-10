Becky G es la cantante urbana del momento. La intérprete de los éxitos ‘Mayores’ y ‘Mi cama’ estrenó su documental a través del canal Sony. En la entrevista, Becky reveló pasajes poco conocidos sobre su vida privada y el ascenso de su carrera musical.

Becky G nació en Estados Unidos, pero casi toda su familia es de México, por eso, la artista urbana se siente muy identificada con este país y su público latino.

“Es un orgullo. Desde pequeña todo lo que hago en mi vida está inspirado en mis raíces y mi sangre latina. Ese amor, pasión y ambición en mi carrera lo aprendí de mis abuelitos y mis padres”, confesó Becky G.

“Cuando llegué a la música en español era la primera vez que me sentí más involucrada en el mensaje de mi música. Me siento más poderosa, más segura, más sexy… Me siento muy apasionada porque esto es mi realidad, es mi trabajo y es como puedo ayudar a mi familia, mis hermanos”, agregó la cantante californiana.

A lo largo de la entrevista, Becky G cuenta detalles sobre las cosas que le molestan, lo que vive en su día a día y responde a las críticas que surgen por la sugerente letra de sus canciones.

“Cuando una persona me dice cómo debería expresarme como artista, cómo debería vestirme o que puedo platicar de una manera y no de la otra, eso no me gusta. Eso empieza en nuestra cultura y desde nuestra niñez. A las niñas siempre nos dan toda la responsabilidad”, contó Becky G.

“Al final del día no estoy curando enfermedades, la música debe ser divertida… Me dicen: ‘ Becky G, se te ha dado una plataforma increíble para inspirar a las mujeres jóvenes y ¿crees que está bien cantar canciones con esa letra?’ Mi respuesta es: ‘No soy la madre de sus hijas’”, añadió en el documental.