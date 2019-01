Becky G enseña técnica para lograr buenos selfies en Instagram

Becky G tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram que están pendientes de cada publicación que realiza. Las fotografías y videos que la joven cantante publica tienen miles de likes por parte de sus fanáticos en la red social.

La artista de 21 años acaba de publicar una curiosa fotografía con la que viene conquistando el corazón de todos sus seguidores en Instagram. En la postal aparece haciendo diversas y graciosas muecas.

"Cuando no has intentado tomar selfies en algún momento y necesitas calentarte", escribió Becky G en Instagram. "Cuando no has tomado selfies en mucho tiempo y necesitas recordar cómo", indica la cantante.

Publicación de Becky G tiene más de 700 mil likes por parte de todos sus fanáticos de Instagram. (Foto: Instagram)

Las divertidas imágenes solo hicieron que todos sus fanáticos escribieran su opinión. "Eres muy original y divertida", "es el mejor ejercicio para tomarte fotografías", "son buenos los ejercicios", son algunos de los comentarios se pueden encontrar en Instagram.

Cabe recordar que Becky G tiene miles de fanáticos con los cuales siempre está en contacto a través de Instagram y más redes sociales.