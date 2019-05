Becky G compartió adelanto del videoclip de la versión en español de 'Un mundo ideal' | VIDEO

La cantante Becky G no puede estar más emocionada. Hace una semana estrenó la versión en español de “Un mundo ideal” junto a Zayn Malik, y ahora ha liberado un adelanto del videoclip de la canción que formará parte de la banda sonora de “ Aladdin ”.

A través de su cuenta de Instagram, Becky G compartió un fragmento del video y manifestó su alegría por formar parte de este proyecto musical. Además, dijo que pronto liberará la versión completa.

“Chicos, estoy muy emocionada. Este es solo el teaser. El video musical de ‘Un mundo ideal’ (A Whole New World) de ‘Aladdin’ con Zayn Malik se verá próximamente. ¡Mira mi historia para ver un enlace al teaser completo!”, escribió en su historia de Instagram.

En tan solo tres horas desde su publicación, el clip compartido por la intérprete de “Sin Pijama” y “La Respuesta” ya cuenta con más de 360,990 reproducciones y miles de comentarios que la felicitan por formar parte de la banda sonora de “Aladdin”.

Cabe señalar que hace unos días el ex integrante de 'One Direction' estrenó en Youtube el video oficial de 'A Whole New World', la versión en inglés de la canción que interpretan 'Aladdín' y 'Jasmín' mientras viajan en el alfombra mágica.

En esta primera versión, Zayn colabora con Zhavia Ward, cantautora que comienza a despegar en su carrera musical; sin embargo, ahora los fanáticos del clásico de Disney están a la expectativa del tema en español.