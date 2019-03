Becky G anuncia remix en español de 'Lost in the middle of nowhere', tema que grabó con Kane Brown

No deja de aprovechar las oportunidades. La cantante Becky G no deja de presentar nuevas canciones y ahora anunció el lanzamiento de la versión en español de su tema “Lost in the middle of nowhere”, junto a Kane Brown.

Los artistas estadounidenses presentaron la versión country de este sencillo en noviembre del año pasado; sin embargo, aprovechando la gran acogida de Becky G en el mercado latino, alistan el estreno del tema en español.

A través de su cuenta de Instagram, Becky G compartió la noticia de esta nueva canción que promete ‘romperla’ en el mercado latino, tal y como lo hizo en su versión country.

“Spanglish country... ¡Lo estamos haciendo! #LostInTheMiddleOfNowhere El remix de la canción en español y el videoclip oficial pronto. Viernes 3/29 @kanebrown_music”, escribió Becky G como leyenda de su publicación en Instagram.

La noticia ha sido bien recibida por los seguidores de la cantante, quienes han comentado que era un tema que “esperaban con ansias” y que fácilmente podrá pegar en el mercado latino. Además, la publicación en Instagram ya cuenta con más de 66,066 ‘Me Gusta’ en tan solo 3 horas desde su publicación.

Recordemos que el último tema que lanzó Becky G este año fue “Green Light Go”, un tema en inglés cuyo videoclip compartido en YouTube ya cuenta con más de 666,516 visualizaciones en tan solo 4 días.