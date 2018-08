Este es el año de Becky G . La cantante de música urbana no ha dejado de cosechar éxitos en su carrera musical y esta vez se presentó en el programa español 'El Hormiguero' para interpretar una versión acústica de 'Sin pijama', el exitoso tema que comparte junto a la dominicana Natti Natasha .

El c li p fue publicado en YouTube y ya es toda una sensación en esta plataforma, pues superó las 2 millones de reproducciones. Becky G, de 21 años, solo necesitó de una guitarra y cajón para presentar la novedosa versión.

Como se recuerda, 'Sin pijama' se lanzó en abril de este año con la colaboración de la dominicana Natti Natasha. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las canciones más escuchadas en las plataformas digitales como Spotify.

RESPONDE A LA POLÉMICA

Durante su presentación en el programa español, Becky G aprovechó para referirse a la censura que sufrió en el reality 'Operación triunfo'.

"Siempre voy a estar orgullosa de ser mexicana y latina, pero tenemos un machismo que debemos botar totalmente, vivimos en 2018, no los tiempos de antes (…) La canción ya era número 1 en España y los fans comentaron en redes sociales: 'oh, my god! ¿cómo que cambian la letra por ser mujer?'", ratificó.