Bárbara Mori regresará a las pantallas con la serie “La negociadora” que se estrenará el próximo 11 de febrero en EE.UU y Latinoamérica a través de la señal de Claro Video. La actriz uruguaya promete dejar al borde del asiento a sus fanáticos con su interpretación en esta serie policiaca.

Si bien, durante los últimos años se ha dedicado al cine y al teatro, la actriz se encuentra muy emocionada de regresar a la pantalla chica tras 17 años de haber interpretado al icónico personaje de ‘Rubí'.

Gracias a esta interpretación, Bárbara Mori logró consolidar su carrera como actriz, sin embargo, lo que muy pocos saben que antes de ser una gran estrella, la uruguaya realizó diferentes trabajos con la finalidad de ahorrar dinero y comenzar a vivir su vida de forma independiente.

La actriz uruguaya dio a conocer que su película no sólo se basará en entretenimiento, sino que tendrá un mensaje que genere empatía. (Foto: AFP)

TODOS LOS TRABAJOS QUE BÁRBARA MORI TUVO

En una entrevista con el crítico de cine, Silvestre López Portillo , Bárbara Mori recordó cómo inició su carrera como actriz, pero también habló sobre sus primeros trabajos, los cuales poco a poco la llevaron al mundo de la actuación.

“A los 14 años empecé a trabajar en la pizzería que tenía mi papá. Ahí empecé y ganaba lo que ganaba, la mitad se la daba a mi papá para la casa y la otra mitad la trataba de ahorrar, pero era muy difícil porque no ganaba muy bien”.

Debido a que no ganaba mucho dinero y quería independizarse, Bárbara Morí comenzó a trabajar en diversas discotecas y centros de entretenimiento en México.

“Me acuerdo que empecé a trabajar a escondidas de mi padre en los antros de noche. Trabajé de bailarina en un antro, de bartender en algún antro por ahí, aprendes y te enseñan”, contó la actriz.

Mientras realizaba estos trabajos, Bárbara Mori conoció a un hombre que le ofreció unirse a su agencia de modelos, por lo que comenzó a realizar modelaje.

“Estando en la pizzería había un chavo que era cliente que tenía una agencia de modelos y él siempre me decía que mi cara, que tenía que hacer comerciales, pero mi papá no me dejaba, pero su mujer lo convenció y empecé a hacer comerciales”, recordó.

Los primeros meses para Bárbara Mori no fueron fáciles ya que no lograba quedarse en ningún comercial.

“Estuve como 6 meses yendo a castings, recorriendo la ciudad y no me quedaba en nada, entonces me metí a la agencia como a ser la secretaria y de pronto empecé a trabajar, me quedé en un comercial y después en otro”.

La actriz fue cuestionada sobre su primer comercial, Bárbara mencionó que había sido de unos chicles.

“Era un comercial de chicles, se filmó en Reino Aventura en aquel entonces y yo estaba muy emocionada cuando vi el comercial, sólo se me veía la nuca, salía de espalda (…), nunca hice pasarela porque no tenía la estatura, pero me divertí mucho en los comerciales”.