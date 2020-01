Se invirtieron los papeles. Bárbara Regil demostró que está más enamorada que nunca y no dudó en pedirle matrimonio a su pareja Fernando Schowenland. El escenario para la pedida de mano fue un centro comercial de la ciudad de León, en el estado mexicano de Guanajuato, lugar donde ella ofrecía una rutina de cardio motivacional.

Tras los ejercicios, la actriz protagonista de la serie “Rosario Tijeras” se puso de rodillas y con anillo en mano le hizo la pregunta de rigor: “28 de enero. Fer, ¿te quieres casar conmigo?”. El abogado contestó afirmativamente y ambos se dieron un tierno beso en medio de los gritos y euforia de los asistentes.

Aunque la pareja ya está casada por la vía legal desde el año 2017, Regil desea hacerlo por la iglesia con el fin de recibir la bendición de Dios.

Pero ¿cómo inició esta historia de amor entre Bárbara y Fernando? A continuación, todos los detalles.

SE CONOCEN

Bárbara de Regil y Fernando Schowenland se conocieron gracias a la intervención del conductor Marco Antonio Regil, primo de la actriz, quien los presentó cuando este iba a recoger un premio.

“Cuando subí a la camioneta de mi primo me dijo que me iba a presentar a un amigo, a quien no vi bien y en ese momento no me gustó para nada. Cuando llegamos al evento yo no quería que él llegue, pero bueno. Al entrar, Fernando me vio y dijo todo sorprendido: ‘¿Ella es la prima?’ y yo cuando voltee dije: ‘¿Él es el amigo?’. Me senté y le dije, estirándole la mano porque no me gusta el contacto físico con quien no conozco: ‘Hola, mucho gusto’. Sin embargo, él me agarró y jalo diciéndome que me quería oler”, contó la actriz a Cosmopolitan.

Durante la velada se la pasaron conversando y conociéndose, quedando ambos encantados con la compañía del otro. “Él se paró y dijo: ‘Me voy a casar con tu prima’. Mi primo le pidió que se calmara porque acaba de presentarnos, pero él lo repitió, cosa que recién me enteré el día que me casé por lo civil”.

INICIAN RELACIÓN

Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald iniciaron su relación cerca de finalizar la primera parte de la serie “Rosario Tijeras”. Desde ese momento, ambos compartieron en sus redes sociales fotos y videos de su romance, además de dedicarse tiernas frases.

El abogado congenió rápidamente con la hija de la actriz, que actualmente tiene 16 años. La amistad y comunicación fue mutua.

FERNANDO LE PIDE CASARSE POR LO CIVIL

Regil contó que la pedida de mano le causó mucha sorpresa y emoción, hasta el punto de hacerle derramar lágrimas. Ella se encontraba con su hija y Fernando de viaje en otro país.

“Fuimos a Chicago, entramos a un museo y como en ese lugar estaba haciendo calor le pedí su chamarra para tenerla, pero él se negó. Lo que pasa es que tenía el anillo en un bolsillo cerca de su pecho. Al salir, él le pide a mi hija que nos haga un video con su celular para hacer capturas y sacar fotos, y aunque ella no quiere, al final acepta. Ya estábamos en la tercera toma, y yo haciendo mil poses mientras él serio, veo que se agacha. Lo primero que pienso es ‘se le habrá caído algo’, pero cuando me hizo la pregunta me puse a llorar. Le respondí que sí”, contó al mismo medio.

Fernando Schowenland y Bárbara de Regil, junto a la hija de la actriz (Foto: Instagram)

MATRIMONIO CIVIL

Bárbara de Regil y Fernando Schowenland se casaron por lo civil en 2017 en un lujoso hotel de México, evento al que asistieron familiares y amigos más cercanos a ellos. Aquí tuvieron una ceremonia religiosa donde fueron bendecidos. Desde ese momento, los tres, con la hija de ella, formaron una linda familia.

Tras cumplir un año de casados, el abogado le dedicó un mensaje a su esposa. “Gracias por darme una hija y un hogar. Gracias porque juntos hemos encontrado la madurez en el amor. Gracias por ser mi esposa Te amo profundamente”.

Por su parte, Bárbara de Regil le escribió: “Te elijo a ti una y otra vez. Siempre y siempre y para siempre. En las buenas y en las malas, aunque te aviso que solo tendremos puras buenas, mi compañero de vida”.