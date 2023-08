Milett Figueroa continúa generando titulares durante la antesala de su tan esperada participación en el programa argentino “Bailando 2023″. En esta ocasión, el foco de la atención se centró en una polémica relacionada con otra participante del reality de baile.

La joven modelo fue objeto de acusaciones por parte de una competidora uruguaya, Fernanda Sosa, quien la acusó de haberle “copiado el vestido”. Estos acontecimientos ocurrieron durante la emisión del programa ‘El Debate del Bailando’, en el que los panelistas notaron un sorprendente parecido entre los atuendos de ambas participantes.

Fernanda Sosa no pudo evitar hacer una broma al respecto, afirmando con humor: “Milett está atrás, que me copió el vestido” . Esta observación llevó a los invitados del programa a discutir y comparar incómodamente los looks de ambas modelos.

La situación adquirió mayor tensión cuando Milett Figueroa ingresó al estudio y, sin perder tiempo, abordó las acusaciones de su contrincante. “No le copié ningún vestido, estamos de negro y las dos vamos a brillar igual” , respondió.