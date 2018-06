La reconocida agrupación Backstreet Boys está de regreso. La recordada ‘boy band’ alista la celebración de sus 25 años de formación. Como parte de su gira promocional, los músicos visitaron el programa de Jimmy Fallon para una sorpresa.

Como parte de la visita, el conductor de ‘The Tonight Show’ invitó a los Backstreet Boys a tocar uno de sus más emblemáticos temas con una peculiaridad: usaron instrumentos de juguetes.

Vestidos de sastre blanco, la agrupación noventera se animó a cantar y tocar el éxito ‘I Want it That Way’ al ritmo del xilófono, pandereta, ukelele, maracas, bongos y otros instrumentos de juguete. Por supuesto, Fallon los acompañó en la canción.

Este segmento se llama ‘Classroom Instruments’ y forma parte del programa ‘The Tonight Show’, anteriormente han participado otros artistas internacionales como Adele, Ed Sheeran, Metallica, entre otros.

Este año, los Backstreet Boys , agrupación conformada por A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell , se reencontraron para lanzar el tema ‘Don't Go Breaking My Heart’ con el que esperan "revivir el espíritu del grupo", según Howie Dorough.