La Reina del Pop Punk no aguanta nada. Avril Lavigne no dejó cabida a dudas respecto a por qué es una de las favoritas de los fanáticos de la música luego de ganar el ‘Fan Choice’ en los Juno Awards 2023, premiación que fue interrumpida por una activista a quien la artista puso en su lugar fiel a su estilo.

Una mujer en topless ingresó al escenario con un mensaje escrito en su cuerpo respecto a un plan de desarrollo que ha causado controversia en Ontario, algo que no pasó desapercibido por la diva del pop punk, quien decidió tomar medidas al respecto: “Get the f*uck off. Get the f*uck off, b**ch”, exclamó.

Así, la activista se fue pacíficamente del escenario guiada por personal de seguridad, mientras la presentación continuaba y muchos fanáticos aplaudieron su forma de manejar la situación.

Tras el tenso momento, Lavigne empezó a bromear sobre el hecho tras recibir el premio ‘Fan Choice’ poco después del incidente, diciendo “que nadie intente nada esta vez”.

