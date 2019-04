¿Qué pasa con 'Black Widow' en 'Avengers Endgame'? [ALERTA DE SPOILER]

Luego de que se haya estrenado 'Avengers Endgame', mucho se ha especulado sobre el futuro de algunos de los personajes de Marvel Studios, en especial de los Vengadores principales por lo que aquí te contamos qué fue lo que sucedió con nuestra querida Natasha Romanoff, más conocida como 'Black Widow'.

Demás está decirte que si todavía no has visto Avengers Endgame y no quieres llenarte de Spoilers sobre la película u otros personajes que participan en la misma, no sigas leyendo hasta que tus ojos puedan apreciar el final de la 'Saga del Infinito'.

Si llegaste hasta aquí, es porque estás de acuerdo en aceptar los spoilers o porque ya viste la película así que aquí va.

Tras los hechos sucedidos en Avengers Infinity War, la situación ha llegado a un punto crítico, en donde los Vengadores no encuentran ni a Thanos ni una manera concreta de revertir la situación sucedida en el enfrentamiento anterior en donde perdieron a amigos, familiares y a la mitad del universo.

Es aquí en donde nuestra protagonista, 'Black Widow', entró en un estado depresivo al no encontrar solución a la situación anterior por lo que continúan en su búsqueda de una forma de saber en dónde está el 'Titán Loco'.

Con la llegada de Capitana Marvel, trayendo de regreso a Tony Stark, una esperanza surgió para ella pero todo esto se fue 'al infierno' luego de que encontraran y mataran a Thanos no sin antes de que este les confesara a los Vengadores que había destruido las gemas.

Sin solución aparente, pasaron cinco años y ella se enteró de lo que estaba haciendo su amigo Clint Barton, motivo por el que va a Japón a buscarlo y se da con él en la forma de Ronin pero le da a entender que eso no es lo correcto y vuelve con los Vengadores.

Natasha inicia su camino en el 'reino cuántico' junto con Barton así que van a Vormir, planeta donde se encuentra la 'gema del alma' y cuando llegan a la punta de la montaña, aparece el 'cráneo rojo', guardián de la piedra que les dice que para poder conseguir la gema, uno de los dos debe de morir.

Clint le dice a Natasha que no lo haga, pero ella desea hacerlo a como de lugar, es aquí en donde se entabla una pelea que termina con 'Hawkeye' colgado cogiendo a 'Black Widow' con una mano. La situación se pone tensa y Natasha le dice a Barton que "está bien, no pasa nada".

Esta decisión hizo que Barton caiga en lágrimas al ver cómo Natasha se suicidaba y caída tendida en el suelo llena de sangre, a lo que este entra en un letargo y se levanta con la 'gema del alma' en su mano derecha. 'Black Widow' había consumado su suicidio con lo que también sellaba la participación de Scarlett Johansson en Avengers Endgame.