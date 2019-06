'Avengers: Endgame': Directores de la película preparan serie animada de 'Magic: The Gathering' para Netflix

Tras conquistar la taquilla a nivel mundial con ' Avengers: Endgame', los hermanosJoe y Anthony Russo ya tienen un nuevo proyecto entre manos, y se trata de una serie animada para Netflix basada en la franquicia ' Magic: The Gathering'.

Según reveló Netflix a través de un comunicado, los directores de la saga de los ‘Vengadores’ harán las veces de productores ejecutivos y “supervisarán la creación de una nueva trama”.

“(La participación de los Russo) Ampliará las historias de los Planeswalkers, los magos héroes y villanos de 'Magic', mientras luchan contra retos más grandes de lo que un sólo mundo puede albergar", dice el comunicado.

John Derderian, responsable de la programación animada de Netflix, ha mostrado su entusiasmo recalcando que los hermanos Russo son el fichaje perfecto para dar forma a esta 'Magic: The Gathering'.

“'Magic' es una franquicia adorada a nivel mundial con unos fans tremendamente comprometidos que ha ido creciendo a lo largo de los últimos 25 años. No hay nadie más preparado para traer esta historia al público de todo el mundo que Joe y Anthony Russo, cuyo talento para la narrativa de género es inigualable, tal y como han demostrado con su papel clave para crear uno de los grandes éxitos de taquilla de todos los tiempos”, manifestó.

Por su parte, Isaacc Krauss, presidente de Octopie Network, el estudio que se encargará de la animación junto al canadiense Bardel Studio, precisó que la idea no es solo contar la historia de ' Magic: The Gathering', sino que también buscan combinar géneros en esta producción.

"El objetivo no es sólo contar una historia emocionante basada en la increíble obra de 'Magic: The Gathering’, sino también impulsar el medio y la percepción de la narrativa a través de la animación. Esta serie mezclará los géneros del suspense, el terror y el drama con unos personajes desarrollados con profundidad que no suelen verse a menudo en animación", precisó.

Junto a Joe y Anthony Russo, el coproductor ejecutivo de 'Star Wars Rebels', Henry Gilroy, coescribirá y será el showrunner de 'Magic: The Gathering' junto a Jose Molina, coproductor ejecutivo de “The Tick” y “Agente Carter”. La fecha de estreno aún no está confirmada.