“Avatar 2: El camino del agua″ ya tiene fecha de estreno y tráiler oficial. La cinta de James Cameron llegará a los cines tras trece años de la primera entrega para alegría de sus seguidores en el mundo.

“En diciembre, el regreso a Pandora. Mira el nuevo tráiler y experimenta Avatar: The Way of Water en 3D”, se anunció en las redes oficiales de 20th Century Studios.

El estreno en Estados Unidos será el 16 de diciembre, mientras que en varios países de Latinoamérica será el 15 del mismo mes, como antesala de las fiestas navideñas.

¿Qué dijo James Cameron sobre “Avatar 2″?

Sobre la nueva “Avatar 2: El camino del agua″ (“Avatar: The Way of Water”), Cameron indicó en la Comic-Con de San Diego que está rodada con la tecnología más puntera, el 3D “de mejor resolución” y unos “efectos visuales de mayor realismo”.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde estaba ultimando los detalles del lanzamiento.

La secuela de “Avatar” transcurre principalmente en el océano, donde los protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) crían a sus hijos y viven en un mundo en guerra.