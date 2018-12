"Attack on Titan" es uno de los mangas más vendidos en todo el territorio japonés. El fanatismo por la franquicia llevó a que se creara una serie animada y un parque temático.

Hajime Isayama, su creador, está teniendo algunos inconvenientes para poder darle fin a su opera prima. El japonés reveló, en un documental de Anime News Network, que finalizar su creación se complica.

"Soportando la carga de querer estar a la altura de las expectativas de los fanáticos, pero también ir en contra de ellos", indica Hajime Isayama.

Hajime Isayama manifiesta que trabaja en el manga de "Attack on Titan" por las noches y despierta a las 4:00 p.m. para poder cumplir con los plazos de entregas.

En el documental se puede apreciar el arduo trabajo que realiza

Hajime Isayama para poder darle fin a su creación. El mangaka puede pasar una hora y media viendo a la nada antes de soltar un bostezo.

"Es así todos los días", manifiesta. "Mis preocupaciones por no poder hacer un buen dibujo me hacen incapaz de dormir. Luego me da hambre, por lo que no puedo dibujar. Pero cuando como tengo sueño y todavía no puedo dibujar", cuenta Isayama.

El creador de "Attack on Titan" fue consultado sobre su siguiente creación y manifestó que tenía pensado dibujar algunos bocetos pero que no sabía si lo podría realizar. "Sí. Pero tal vez no sea capaz de dibujarlo. Es más probable que no pueda hacerlo. Me pregunto si lo tendré en mí para continuar", sentenció el artista.