Asunción Balaguer, decana de las actrices españolas, murió este sábado en la población madrileña de Cercedilla a la edad de 94 años, tras una larga, reconocida y apasionada carrera profesional de cine y, sobre todo, teatro, informaron a Efe fuentes de Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE).

“Me aburría mi vida. No me gustaba siendo yo misma y deseaba hacer de otras personas. Este es el trabajo más hermoso, entre otras cosas porque no te aburre. Si volviera a nacer, volvería a ser actriz”, dijo Balaguer cuando recogió un premio en 2010.

La actriz española falleció en el hospital de la Fuenfría (Cercedilla) a causa de un fallo multiorgánico, confirmaron fuentes familiares.

Viuda del famoso actor español Paco Rabal, era madre del director de cine Benito Rabal y de la artista e intérprete Teresa Rabal y abuela del también actor Liberto Rabal.

Nacida el 8 de noviembre de 1925 en Manresa (Barcelona), la actriz se subió por primera vez a un escenario cuando tenía trece años, en plena Guerra Civil española (1936-1939), en una función sobre Santa Teresa de Jesús a cargo del Institut del Teatre.

Ya en Madrid, conoció a un jovencísimo Paco Rabal cuando éste se incorporó a la compañía de teatro Lope de Vega y que, con el tiempo, sería uno de los actores más importantes y conocidos de España.

Durante más de medio siglo de matrimonio con Rabal, la actriz relegó en parte su actividad profesional, pero cuando enviudó, a los 75 años, retomó la carrera artística y vivió sus mejores momentos de actriz.

Entre 2010 y 2013 obtuvo cuatro premios consecutivos de la Unión de Actores; en 2012, la revista Teleprograma distinguió toda una vida de dedicación al oficio con el TP de Oro y en 2013 recogió el Premio Max como mejor actriz de reparto por el musical “Follies”, en el que cantó y bailó en las mejores escenas.

“Esta mujer dulce, pero con un temperamento, disciplina y sentido del humor impresionantes, provocó en ‘Follies’ el estallido del público, que, simplemente, la aclamaba como yo no he visto nunca. Con qué humildad lo hacía, con qué ingenuidad fantástica. Era el paradigma de una mujer sensible, inteligente y cariñosa”, destacó hoy el director de la obra, Mario Gas.

Balaguer era la socia número 3 de la entidad AISGE, que le concedió el Premio Actúa en 2010 por una trayectoria prolongada y fructífera.

Interpretó en el teatro a la reina Isabel en "María Estuardo", de Schiller; Emilia en "Otelo", de Shakespeare; y fue la protagonista de "Nuestra Ciudad", de Torthon Wilder.

Trabajó en películas como "El hermano bastardo de Dios", dirigida por su hijo, Benito Rabal, y en "El sueño del mono loco", del española Fernando Trueba.

También actuó en series de televisión, en algunos casos junto a su marido, como "Juncal y "Truhanes".

A pesar de tener ya una edad avanzada, no dejó de trabajar y participó en algunas series más. En escena, su último papel fue en la obra “Sueños y visiones del rey Ricardo III” (2014).