La agrupación italiana Ash Code, con una trayectoria musical de 8 años en el género Post Punk - Dark Wave, anunció su regreso al Perú para un esperado concierto que se realizará el próximo viernes 5 de agosto en el Convenciones La Flor de la Canela, Cercado de Lima.

Esta presentación en Lima forma parte de la segunda gira del grupo por Latinoamérica, la primera fue en el año 2017, donde realizaron un liveset especial con sus temas más sonados, incluido el cover de Bauhaus “All We Ever Wanted Was Everything”.

La música de Ash Code fue creada en Napoli, Italia, y fusiona elementos de Post-Punk, Synthpop y EBM. La banda cuenta con 3 álbumes grabados en estudio: “OBLIVION”, “POSTHUMAN” y “PERSPEKTIVE”.

Gracias a sus fanáticos, los italianos Alessandro Belluccio (cantante), Claudia Nottebella (tecladista) y Adriano Belluccio (bajista) de Ash Code son considerados como exponentes mundiales de revival Post-Punk y Dark Wave en poco tiempo.

En su segunda gira Latinoamericana por Perú, la banda compartirá escenario con “Social Station” (Estados Unidos) de género New wave, Post-punk y dream pop, y por Perú estarán presentes 3 bandas locales, Último Refugio, Deimos y Los ojos de Medusa. Tumbas Eternas es la productora encargada de este festival.

El concierto de Ash Code se llevará a cabo el viernes 5 de agosto en el Centro de Convenciones La Flor de la Canela. El evento empezará a las 9 de la noche. Las entradas se pueden conseguir en la tienda “Vivos o muertos” o en la web.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: Lanzan primer tráiler de “Blonde” una película sobre Marilyn Monroe

Netflix: Lanzan primer tráiler de "Blonde" una película sobre Marilyn Monroe