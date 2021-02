A mediados del 2020, Arturo Peniche reveló que se había separado de su esposa tras 38 años de matrimonio debido a una crisis personal motivada por la pandemia. En ese momento, el actor se encontraba muy devastado por esta situación y hasta sintió que había perdido el rumbo de su vida.

A raíz de esta noticia, se comenzó a generar muchos rumores y uno de ellos es que la culpable del distanciamiento había sido la actriz Sharis Cid, cosa que de inmediato desmintieron los involucrados.

Cuando parecía que todo había acabado para Arturo Peniche y Gabriela Ortiz, el galán de telenovelas sorprendió al anunciar que tras estar separados durante 7 meses, está dispuesto a reconquistarla y esto fue lo que le contó en una entrevista con El Burro Van Rankin para el programa “Hoy” .

¿QUÉ HA DICHO ARTURO PENICHE SOBRE SU ESPOSA?

Arturo Peniche ha dicho que fue muy mujeriego, tuvo varias novias, pero cuando vio por primera vez a Gabriela Ortiz, se enamoró de ella y sabía que sería la madre de sus hijos.

“Yo me casé a los 19 años y me casé sumamente enamorado. Cuando yo vi a esa mujer, dije ‘Quiero que sea la madre de mis hijos’. Logré conquistarla, logré cautivarla, hacerla mi esposa y es una pareja que hasta el día de hoy seguimos casados”, contó Peniche sobre el inicio de su relación con Gabriela.

Arturo Peniche: Su hijo Brandon no sabía que sus padres estaban separados. (Foto: @khiabetpeniche)

Luego, ante la separación actual, el actor dijo que “es normal descansar un rato. Vamos a cumplir 39 años (de casados) y 7 meses separados. Ayer comí con ella, me invitó a comer a su casa y estamos ajustando lo que se desajustó en algún momento”.

“Fui yo el que tomó la determinación. Pasé por una crisis personal, mental, venía de un ciclón, una tormenta muy fuerte por la pinche pandemia. Fue todo al mismo instante y cuando dijeron: ‘No has estado’, dije ‘A chingar a su madre todos’. Me sentí agredido y me quité; hoy me doy cuenta que pudo haber sido una reacción impulsiva y estoy tratando de ajustar esas cosas”, agregó.

Peniche reveló que está en pláticas con su mujer para solucionar la situación: “Cuando decidí tener un compromiso con Gabi, lo tengo hasta el día de hoy. Me llevo bien con ella, estoy tratando de volverla a cortejar, de ligármela otra vez. Está costando trabajo y está siendo padre, me gusta”.

No cabe duda que Arturo Peniche quiere seguir disfrutando de su vida al lado de su esposa Gabriela, así que esta dispuesto ha realizar todo lo que este a su alcance para volver a enamorarla.