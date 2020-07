El reconocido actor Arturo Peniche contó el difícil momento que está viviendo tras las muerte de cuatro familiares en el mismo mes producto del COVID-19. Además, reveló que un quinto ser querido se encuentran luchando por su vida a causa de este virus.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, señaló el primer actor en una entrevista a Televisa Espectáculos, quien confesó que hacer su contenido para redes sociales lo ayuda a no abrumarse ante el dolor.

“Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el COVID-19; tengo otro primo Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse del coronavirus, porque él se pudo atender prudentemente”, agregó.

El artista de 58 años también hizo un llamado a sus seguidores a seguir las medidas indicadas por los especialistas en salud, pues las veces que sale a la calle nota la falta de implementos de bioseguridad.

“No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes. No me la puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de meterme en su vida privada”, criticó uno de los protagonistas de “María Mercedes”.

Las lamentables noticias de la muerte de sus familiares llegan casi un mes después que su hijo, Brandon Peniche, anunciara que será papá, convirtiendo a Arturo Peniche en abuelo por segunda vez.

El actor contó también que seguirá trabajando en su contenido digital, ya que lo mantiene distraído mientras que no se pueden rodar telenovelas. En la actualidad tiene dos programa online en su canal de YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares confunde a Rebeca Escribens con Silvia Cornejo

Verónica Linares confunde a Rebeca Escribens con Silvia Cornejo