El actor Arnold Schwarzenegger se ha ganado un nombre en la industria cinematográfica y se puede dar el lujo de dejar pasar algunos papeles en las películas más taquilleras. Al menos así lo dejó entrever el director Shane Black.

El hombre a cargo de la nueva entrega de ‘El Depredador’ contó que le extendió una invitación al reconocido actor Arnold Schwarzenegger para que tenga una participación en la cinta.

Según el propio Black, Schwarzenegger rechazó la propuesta porque consideraba que era un papel demasiado corto para él. En entrevista para Yahoo Movies UK, Black dijo que "hubo un par de ideas" para incluir al actor, y el estudio "estaba abierto a la idea de tenerlo en un rol menos protagónico".

"Todo estaba bien con eso, pero se presentó un problema. Cuando llamas a Schwarzenegger no quieres decirle: 'Oye, tenemos este papel más pequeño para ti si lo quieres'. Me sentí avergonzado de preguntarle", manifestó el director.

"No me sorprendió cuando me dijo: 'Te deseo suerte, pero ese es un papel demasiado pequeño para mí'", agregó el cineasta al referirse al protagonista de ‘Terminator’.

Hay que recordar que Arnold Schwarzenegger protagonizó ‘Depredador’ (1987), la primera película que presentó al alienígena. Tras varias semanas en las salas de cine, la ficción recaudó más de US$98 millones.