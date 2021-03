Una investigación fue abierta contra el actor estadounidense Armie Hammer tras la presentación de una denuncia por una joven con la que mantenía una relación y quien lo acusa de violación, dijo el jueves la policía de Los Ángeles.

Te puede interesar: Armie Hammer no actuará con Jennifer López tras acusaciones de canibalismo y manipulación sexual

La joven, de 24 años, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila, Effie, detalló sus acusaciones el jueves por la mañana en una conferencia de prensa virtual ofrecida por su abogada, Gloria Allred.

Afirma haber sido “violada brutalmente” durante más de cuatro horas en 2017. La joven agrega que Hammer, a quien había conocido por Facebook el año anterior, le habría golpeado durante esa agresión varias veces la cabeza contra la pared.

Effie dijo que fue “abusada mental, emocional y sexualmente” durante su intermitente relación de cuatro años con el actor.

Sin confirmar que se trataba de esta joven, la policía de Los Ángeles informó haber abierto una investigación contra Hammer tras una denuncia presentada el mes pasado por una mujer.

El actor, de 34 años, negó estas acusaciones a través de su abogado, Andrew Brettler, asegurando que solo había mantenido con la joven relaciones sexuales “consentidas”.

Brettler sostiene además que un SMS enviado por Effie a su cliente en julio de 2020, que dijo que contenía solicitudes de naturaleza explícitamente sexual, contradecía las acusaciones de la joven.

El abogado ya había negado recientemente en bloque acusaciones similares de actos sexuales violentos y sádicos presentados contra Hammer por otras mujeres.

El mes pasado, la agencia que se ocupa de los intereses del actor cortó vínculos con él luego de acusaciones de abuso sexual que circularon en las redes sociales.

Según publicaciones especializadas, Hammer abandonó varios proyectos, incluida una película junto a Jennifer Lopez, “Shotgun Wedding”.

Proveniente de una familia de empresarios adinerados, Hammer se destacó en el cine con “The Social Network” y especialmente con “Call Me By Your Name”.

VIDEO RECOMENDADO

Mila Kunis, Ashton Kutcher y Shaggy en un divertido spot de Cheetos para el Super Bowl 2021

Mila Kunis, Ashton Kutcher y Shaggy en un divertido spot de Cheetos para el Super Bowl 2021.