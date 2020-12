Armando Manzanero enlutó a la industria musical con su fallecimiento el lunes 28 de diciembre. Pese a que le dijo adiós a la vida terrenal, el cantante mexicano permanecerá presente en la memoria de sus miles de seguidores con sus éxitos musicales y grandes afectos a nivel sentimental, ya que deja siete hijos y una viuda, Laura Elena Villa, 36 años menor que el mexicano.

Laura Elena no fue el primer amor de Manzanero, pues el primer matrimonio del cantautor fue con María Elena Arjona Torres, madre de sus hijos Martha, María Elena, Diego y Armando.

Pasaron los años y Manzanero se separó de Arjona Torres pero tuvo tres hijos más de relaciones distintas : Juan Pablo, Mainca y Rodrigo.

Su hijo Juan Pablo Manzanero, quien también se dedicó a la música, resultó ser uno de los primeros familiares en pronunciarse sobre la muerte del intérprete de temas como “Esta tarde vi llover” y “Adoro”.

En su mensaje público, Juan Pablo recalcó que su padre nunca dejará esta tierra. “Mi padre nos enseño que no morimos, nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende, nuestros seres amados viven dentro de nosotros y en nuestros corazones para la eternidad”, expresó.

Mi padre nos enseño que no morimos, nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende, nuestros seres amados viven dentro de nosotros en nuestros corazones para la eternidad! — Juan Pablo Manzanero (@jpmanzanero) December 28, 2020

Por su parte, Mainca Manzanero conversó con el programa “Venga la alegría” de TV Azteca para hablar de su famoso padre, a quien pudo ver en su último día de vida.

“Un ser maravilloso, entregado, amoroso y no tengo ninguna queja, siempre disfrutó la vida”, señaló su hija menor.

“Estaba al pendiente de todos nosotros y no me queda más que agradecerle lo que fue, lo que es, lo que dejó como enseñanza y ese gran legado de su música y de amor... Teníamos poco acercamiento porque vivía en Mérida y yo en la Ciudad de México, pero los últimos tres años estuvimos muy cerca, viajamos con él, en sus cumpleaños, platicábamos... yo lo vi antes de que ingresara al hospital, se despidió de mí, me dio la bendición”, reveló.

¡Maimca Manzanero hija de Armando Manzanero nos comparte un poco de los últimos momentod que compartió con su padre.👨‍👧 #ManzaneroVLA #VLA



Ve la transmisión de Azteca UNO ----> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/gt9NwFhjIN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 28, 2020

Su hija María Elena Manzanero se había pronunciado en el programa “Ventaneando” días antes de su muerte: “Él es un guerrero y ama la vida”.

El legado musical de Armando Manzanero será eterno. El mexicano solo escribía sobre lo bueno del amor, nunca sobre despecho, y disfrutaba compartiendo tiempo y contando historias.

Recientemente, el músico recibió un homenaje en vida en los Premios Billboard 2020, donde Luis Fonsi, Pablo Alborán, Jesús Navarro y Joy Huerta interpretaron sus letras.

