“Thank U, Next” de Ariana Grande igualó récord de “Reputation” de Taylor Swift en solo 5 minutos | FOTOS

La cantante Ariana Grande estrenó su nuevo álbum “Than U, Next” el pasado viernes 8 de febrero y en tan solo 24 horas desde su lanzamiento ya ha batido algunos récords en el industria musical.

La nueva producción discográfica de Ariana Grande es su quinto álbum de estudio y sucesor de “Sweetener”, lanzado hace poco más de medio año. Para alegría de la cantante y sus fanáticos, en tan solo 5 minutos, fue la lista más vendida de iTunes en los Estados Unidos, batiendo un nuevo récord de ventas.

De esta manera, Ariana Grande sigue cosechando éxitos y logró igualar el récord establecido por Taylor Swift, con su álbum “Reputation”, como el álbum que más rápidamente logró llegar al primer lugar del listado de iTunes americano.

Cabe señalar que en la lista del Top 5 de los álbumes que más rápido llegaron a la cima de la tienda virtual de Apple en Estados Unidos, sólo se encuentran mujeres, y Ariana Grande se ubica en la primera posición.

A continuación la lista de álbumes más vendidos, según iTunes Estados Unidos



1. “Thank U, Next” de Ariana Grande y “Reputation” de Taylor Swift (ambas con 5 minutos)

2. “Queen” de Nicki Minaj (6 minutos)

3. “Sweetener” de Ariana Grande (8 minutos)

4. “Witness” de Katy Perry (10 minutos)

5. “Camila” de Camila Cabello (11 minutos)

Cabe señalar que el debut del álbum llegó acompañado del estreno del videoclip del tema “Break Up with your girlfriend, i’m bored”, nuevo sencillo de Ariana Grande que también forma parte del disco “Thank U, Next”.