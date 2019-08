Ariana Grande y Taylor Swift parten como las favoritas en los MTV Video Music Awards | FOTOS

Esta noche se entregaran los premios MTV Video Music Awards 2019 en el Prudential Center de Nueva Jersey y ya hay favoritos para conquistar la gala. Ariana Grande y Taylor Swift parten a la cabeza gracias a sus diez nominaciones cada una.

Ambas artistas coincidirán en ocho categorías, entre las que destaca canción del año, en donde "Thank U, Next", de Grande; y "You need to calm down", de Swift; competirán con "In my feelings", de Drake; "Sucker", de Jonas Brothers; "Shallow", de Lady Gaga y Bradley Cooper; y "Old Town Road", de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus.

Por su parte, la joven Billie Eilish, de tan solo 17 años, es una de las gratas sorpresas con nueve candidaturas, entre las que figura la de artista del año y mejor nueva artista.

Otra de las figuras que seguramente triunfará en la gala será Lil Nas X, quien figura en diversas categorías gracias a su hit "Old Town Road", con el que batió el récord de 19 semanas liderando el ranking Billboard.

Asimismo, los mejores artistas latinos no son ajenos a esta premiación. Anuel AA y Karol G; Bad Bunny con Drake; Daddy Yankee, Maluma, Rosalía y J Balvin, entre otros participarán de la gala.

La entrega de los MTV VMA 2019 podrá seguirse en vivo y en directo desde el pabellón Prudential Center de Nueva Jersey por todos los canales y plataformas globales de MTV en más de 180 países.