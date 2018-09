Ariana Grande y la supuesta ‘culpabilidad’ en las adicciones de Mac Miller

Shane Powers, presentador de podcasts y gran amigo de Mac Miller , se pronunció luego que Ariana Grande , fuera señalada como la culpable de la muerte del cantante y aseguró que ella jugó un papel muy importante en la lucha contra sus adicciones.

En redes sociales Ariana Grande, ex novia de Mac Miller fue ‘culpada’ de causarle un desequilibrio emocional al cantante; sin embargo, Powers confesó que eso no tenía pizca de verdad durante un episodio de “The Shane Show”.

“…Ella era una fuerza increíblemente estabilizadora en su vida", señaló el amigo de Mac Miller, quien alegó que Ariana Grande fue de gran ayuda para mantener a el rapero sobrio.

Asimismo, Shane Powers mencionó que Ariana Grande siempre estuvo pendiente de la salud de Mac Miller, pues usualmente se comunicaba con él para preguntar cómo y en qué podía ayudar a Malcom James McCormick, verdadero nombre del cantante.

"No puedo pensar en alguien que lo haya ayudado más en estar sobrio que Ariana… Esta pequeña fue increíble al involucrarse en que él esté saludable. Dejemos de lado si él era un adicto o no, lo que es un hecho es que la forma en la que él se iba de fiestas no era saludable. Y ella estaba dispuesta a todo por él, fue su fuerza estabilizadora" expresó Shane Powers, quien no puede estar más seguro que el fallecimiento de Mac Miller ha sido un golpe duro para Ariana Grande.

Recordemos que la cantante ha decidido mantenerse al margen tras el deceso de su ex pareja Mac Miller y ha honrado su memoria colgando una fotografía en blanco y negro sin ningún mensaje.

Ariana Grande culminó su relación de casi dos años con Mac Miller en mayo del 2018 y poco después anunció su compromiso con Pete Davidson.