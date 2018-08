Ariana Grande y Pete Davidson: Mac Miller está feliz con el compromiso de su ex pareja

Mac Miller y Ariana Grande terminaron su noviazgo y para el cantante este no habría sido su mejor año luego que el tema se tocará demasiado en la prensa y tras las declaraciones de la artista, quien dijo que la relación fue tóxica.

Sin embargo, tras el lanzamiento del nuevo disco de Mac Miller “Swimming”, el ex de Ariana Grande ha decidido hablar del repentino nuevo compromiso de la cantante en una entrevista con Rolling Stone.

Pese a no haber mantenido ningún tipo de contacto con Ariana Grande, Mac Miller no le desea mal, sino todo lo contrario. “Me he preocupado por ella durante mucho tiempo como persona”, confesó.

“Estoy realmente feliz de que así es como ha salido adelante. Eso es bueno para ella. ¡Vete, ve, sigue! Como debería. Estoy siendo sincero. Eso es bueno. Ahora tengo espacio para mí. Y eso también es genial”, dijo Mac Miller a Rolling Stone en referencia a Ariana Grande.

Además, explicó que luego de terminar con Ariana Grande, el artista se habría tomado un tiempo para él, porque estaba descubriendo cómo seguir su vida sin ella, aunque hubiera preferido que no se hable tanto ni se especule sobre ellos.

Recordemos que Ariana Grande y Mac Miller terminaron su relación en mayo del 2018, luego de haber pasado dos años juntos. A los pocos meses de terminar, ella se comprometió con Pete Davidson.