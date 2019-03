Ariana Grande: Gira musical de cantante se inicia mañana y así se alista para su público [FOTOS]

Luego de meses de preparación, dos exitosos álbumes, un premio Grammy y diversos videoclips que han logrado millones de reproducciones en YouTube, Ariana Grande está lista para iniciar el “Sweetener Tour”, su nueva gira musical.

El nuevo tour de Ariana Grande empezará este lunes 18 de marzo en Albany, Estados Unidos. La intérprete de “7 Rings” se presentará en Estados Unidos y Canadá hasta mediados de julio antes de que realice la gira en Europa de agosto a octubre.

Hasta el momento, son pocos los detalles que se conoce de su gira; sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, Ariana Grande ha mostrado cómo ha sido su preparación a poco del estreno de su tour.

En las últimas imágenes compartidas en sus redes sociales, se puede ver a la joven cantante ensayando, con micrófono en mano, la coreografía de una de sus presentaciones. Recordemos que su gira musical incluirá los temas de sus dos últimos álbumes, “Sweetener” y “Thank U, Next”.

Su puesta en escena estará acompañada de un gran juego de luces e impresionantes imágenes. Hace algunos días, Ariana Grande contó que trabajó de la mano de la directora Hannah Lux Davis, con quien filmó escenas para su tour. Davis fue la encargada detrás de los videoclip de “Thank U, Next”, “7 Rings” y “Break up with your girlfriend, I´m bored”.

Su gira por Europa empezará en Londres, Inglaterra, el 17 de agosto del presente año y se extenderá por diversas ciudades hasta su presentación en Zúrich, Suiza, el 13 de octubre.

Cabe señalar que Ariana Grande tendrá un 2019 lleno de conciertos porque no solo realizará su gira musical, sino que también es headliner del Festival de Música y Artes Coachella, hecho que asumirá con total responsabilidad.



