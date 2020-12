Ariana Grande no deja de sorprender en este 2020. No solo lanzó un disco sorpresa a finales de octubre, sino que hace unas semanas anunció su compromiso con su novio Dalton Gómez y estrenó su documental “Excuse me, I love you” en Netflix.

Y no solo eso, pues la cantante estadounidense también volvió a mostrar su lado más generoso con los niños de Manchester (Inglaterra), de quien se volvió su “Papa Noel”.

La intérprete de “Positions” ha enviado cupones de 150 dólares a cada de niño de los hospitales Royal Manchester Children’s Hospital y Manchester Royal Infirmary. Esto para que puedan recibir regalos de Navidad. Sin embargo, el regalo fue más personalizado por parte de la estadounidense.

Si bien Grande quiso mantener alejada la noticia de los medios, su trabajo a mano por cada caja para niño fue lo que llamó la atención. Es más, el padre de una de las niñas reveló a Manchester Evening News que su hija quedó encantada.

“Es un gesto tan encantador y no hay publicidad, así que ya sabes que es genuino. Ha traído mucha alegría después de todo lo que pasó con la pandemia este año”, afirmó.

Además de este gran gesto, la cantante y su prometido han realizado regalos para los niños internados en el UCLA Mattle Children’s Hospital (Los Ángeles). Fue el mismo centro médico el que dio la noticia en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Rosalía sorprende imitando las voces de Ariana Grande y Beyoncé

Rosalía sorprende imitando las voces de Ariana Grande y Beyoncé (25/04/20)