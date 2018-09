Las cosas parecían estarle saliendo mejor a Ariana Grande tras anunciar su compromiso con Pete Davidson, pero la reciente noticia del fallecimiento de su ex pareja Mac Miller con el que compartió 2 años de relación debe haber afectado a la cantante.

Hay un evento en particular que marcó la vida de Ariana Grande, pues el 22 de mayo del 2017 es una fecha no podrá olvidar jamás, ya que al terminar su concierto en Manchester, hubo un ataque terrorista que acabó con la vida de 22 personas y dejó decenas de heridos.

La tragedia le causó un trauma muy fuerte a la cantante Ariana Grande, pues incluso no sabía si volvería a ser capaz de pisar un escenario nuevamente. Por lo cual canceló muchas fechas de su tour en ese momento y su soporte durante esa difícil situación fue su entonces pareja Mac Miller.

Ariana Grande decidió rendirle tributo a las víctimas de Manchester reuniendo a diferentes artistas para recaudar fondos a través del concierto ‘One Love Manchester’, al que acudieron más de 50 mil personas; asimismo, la cantante visitó a las familias de las víctimas y hasta el día de hoy recuerda el terrible episodio.

Ariana Grande y Mac Miller compartieron momentos difíciles y cuando ella decide terminar su relación, aseveró que seguiría siendo amiga de su expareja, e incluso, cuando supo de los problemas que atravesaba con su adicción le pidió que se cuidara.

Hasta el momento Ariana Grande no se ha pronunciado ante el fallecimiento de su ex pareja, pero no cabe duda que es un fuerte golpe para la cantante pop, que a sus 25 años ha tenido que lidra contra duros momentos.