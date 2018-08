Su gigantesca voz resonará en el cielo. Aretha Franklin , la última gran diva de la edad de oro de la música afroamericana, falleció a los 76 años luego de una agotadora batalla contra el cáncer.

Descubrió su voz en el coro de la iglesia de su padre, donde tocaba el piano y cantaba. Su talento fue descubierto rápido y a los 18 años se dedicó a la música pop y al jazz en un sello musical. Pronto se convirtió en la 'Reina del soul'.

Pero su aporte trascendió la música. Con su increíble voz y actitud empoderó a las mujeres negras, en una época donde el color de la piel era motivo de desprecio y restricciones civiles en los Estados Unidos.

A continuación, te presentamos 10 canciones para recordar el legado musical de esta artista. Desde el soul de los años sesenta hasta sus canciones más modernas.

1. You Make Me Feel

2. Respect

3. I say a little prayer

4. Honey

5. Another Night

6. Think

7. Do right woman, do right man

8. Chain Of Fools

9. Wonderful

10. Since You've Been Gone