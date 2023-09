La actriz mexicana Aracely Arámbula recientemente participó de la celebración de los 100 mil espectadores del musical Vaselina. Tras asistir al evento, la artista fue consultada por la situación legal que tiene con el padre de sus hijos, Luis Miguel.

Como se recuerda, Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron dos hijos durante su relación. Sin embargo, tras la separación mucho se ha especulado sobre que el cantante no estaría cumpliendo con la manutención de sus hijos y que, incluso, no pasaría tiempo con ellos.

Ante ello, una reportera de un medio internacional se acercó a la actriz mexicana y le dijo: “¿La situación legal cómo va?”

A lo que la intérprete de ‘La patrona’ respondió: “Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso”, sostuvo Arámbula.

“Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, contó.

“Decían ‘tiene que estar ella presente’, pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande –no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento–, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”, remató Arámbula.

Cabe mencionar que, Aracely Arámbula y Luis Miguel vivieron un romance entre el 2005 y el 2009.





VIDEO RECOMENDADO: