La actriz Aracely Arámbula no pasó por alto la polémica que persigue a su colega y amiga: Danna Paola, luego que esta pusiera en su sitio a un concursante del reality musical ‘La Akademia’ que la llamó ‘culera'.

A través de su cuenta de Instagram, la ex de Luis Miguel posteó un video junto a la protagonista de ‘Élite’ y con quien, además, compartió roles en la segunda entrega de la producción ‘La Doña’. De hecho, el encuentro se dio con la finalidad de ver el primer capítulo de la novela, en ‘Los Ángeles’.

En primer lugar, Arámbula se dirigió directamente al joven participante y le advirtió que modere sus comentarios hacia la jurado. “Mucho cuidado de hacerle algo a mi hijita, ese muchachito me las va a pagar, porque se le va a aparecer Altagracia Sandoval (personaje de Aracely en ‘La Doña’)”,expresó

Acto seguido, echó flores a la Danna Paola —quien en la ficción es su hija—, y destacó el profesionalismo y talento que posee, por tal motivo le aconsejó dedicarse a lo suyo y hacer caso omiso a la ‘mala fama’ (título de la canción de la popular ‘Lu’).

“Muy felices y listas ya para volver con ustedes. Mi Danis bella, me alegra tanto poder tenerte en nuestra segunda temporada y lograr unas escenas tan intensas y bonitas como ahora nos tocó vivirlas y para que las disfruten todos ustedes tanto como nosotras. Me encanta que seas mi hija, te quiero mucho y deseo que ese enorme talento que tienes te llene de mucho éxito y de maravillosos momentos en tu vida tienes todo y más para seguir triunfando y cosechando éxito y no hagas caso pura #Malafama”, acotó.