Aracely Arámbula sobre desaparición de la madre de Luis Miguel: "Es algo muy privado, algo que duele"

Tras la emisión de la serie biográfica de Luis Miguel , la historia de amor entre el cantante mexicano y Aracely Arámbula fue una de las más comentadas en las páginas de espectáculos.

Esta semana, la actriz se tomó el tiempo para opinar de un tema que ha acaparado toda la atención: Marcela Basteri, la desaparecida madre del intérprete.

En una entrevista con el programa 'De primera mano', le preguntaron si conocía lo que ocurrió con la madre del Sol y, de inmediato, respondió con plena seguridad.

"Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la madre, la abuela de mis hijos. La verdad es que no voy a hablar nada de eso porque es algo muy privado, muy personal, es algo que duele, por supuesto, y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos y mis hijos están ligados a eso", aseveró.

La figura azteca defendió, además, la integridad de sus seres queridos. "Toda la vida va a ser con mucho respeto, con mucho amor, mucho cariño y no me van a ver hablando de cosas que no".

Por otro lado, dijo conocer "muy bien esa historia, personalmente, de una manera familiar y cercana", e invitó a los seguidores: "Hay algunos memes que me dan risa, otro que no porque la gente se burla y no me da gracia".

Según refirió, este es uno de los mejores momentos de su vida, pues se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales, viendo crecer a sus hijos y dándose oportunidad en el terreno sentimental.

"Mi corazón muy bien, siempre estoy muy contenta, completa, realizada. No porque no me vean con alguien quiere decir que estoy sola, porque no estoy sola, estoy conociendo personas… en el lado del amor siempre hay ilusiones", aseguró.