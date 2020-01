Aracely Arámbula y Danna Paola comparten créditos en ‘La Doña’, producción de Telemundo que estrena este lunes su segunda temporada. En su cuenta de Instagram la popular “Chule” compartió un singular video junto a la cantante, quien en la ficción es su hija.

Las actrices se reunieron en Los Ángeles hasta donde llegaron para ver el primer capítulo de la nueva temporada de la telenovela y sus redes sociales compartieron el emocionante encuentro.

En uno de los videos, la expareja de Luis Miguel aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Gibrán, exalumno de La Academia, quien le faltó el respeto a la cantante al llamarla “culera” (malintencionada).

“Mucho cuidado de hacerle algo a mi hijita, ese muchachito me las va a pagar, porque se le va a aparecer Altagracia Sandoval”, dijo la actriz con cierto tono de humor.

Cabe precisar que en “La Doña 2”, Arámbula interpreta a Altagracia, una mujer de carácter fuerte y dispuesta a todo, mientras Danna Paola hace el papel de su hija.

Junto al video que subió a Instagram, la actriz escribió un mensaje en el que elogio a Danna y le deseo lo mejor en sus proyectos profesionales.

“Muy felices y listas ya para volver con ustedes. Mi Danis bella, me alegra tanto poder tenerte en nuestra segunda temporada y lograr unas escenas tan intensas y bonitas como ahora nos tocó vivirlas y para que las disfruten todos ustedes tanto como nosotras. Me encanta que seas mi hija, te quiero mucho y deseo que ese enorme talento que tienes te llene de mucho éxito y de maravillosos momentos en tu vida tienes todo y más para seguir triunfando y cosechando éxito y no hagas caso pura #Malafama”, dijo la actriz mexicana.