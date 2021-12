En la segunda temporada de ‘The Witcher’ estrenada por Netflix el 17 de diciembre, nuestros protagonistas deben afrontar severos giros en sus historias personales para lograr su objetivo común otorgado por el destino: ser una familia.

‘Yennefer de Vengerberg’, interpretado por la actriz británica Anya Chalotra, sufre un duro revés al conjurar fuego (magia peligrosa) durante la batalla de Sodden, que termina con la derrota del ejército Nilfgaardiano.

En una entrevista en exclusiva con Perú21, Anya Chalotra nos relata cómo es que su personaje se dedica a buscar un nuevo propósito y replantearse muchos objetivos que daba por sentado. Desde sus deseos más egoístas hasta descubrir que puede sacrificarse por amor.

Netflix estrenó la segunda temporada de The Witcher protagonizada por Henry Cavill por ello conversamos con Anya Chalotra, ‘Yennefer’ en The Witcher.

ENTREVISTA CON ANYA CHALOTRA

El programa es asombroso. La magia, los monstruos y la época medieval se mezclan para dar vida a escenas increíbles. ¿Creías que ibas a ver ese resultado?

No, no. Esta es la cosa más grande que he hecho y la que, probablemente, haré. Es solo que la escala que alcanzó el show ,el CGI (imágenes generadas por computadora) y todos trabajaron muy duro para hacerlo real y llevarlo al público. Hay mucho que fue puesto aquí. Tanto tipo de invención e imaginación que sabes que cada mente es vital para dar vida a esto, así que no esperaba ver algo tan vívido, tan exacto. Me sorprendió lo real que se ve.

Sobre Yennefer, es un personaje admirable y empoderado, ¿te identificas con ella?

Sí, definitivamente, ella no toma un “no” por respuesta y yo tampoco. Tiene una voluntad y pelea impresionantes, además es extremadamente apasionada y eso es algo con lo que puedo identificarme.

¿Cómo fue ser una hechicera? ¿te gustó?

¡Oh, sí! Me refiero a ser capaz de lanzar un hechizo es todo lo que puedo pedir de un papel y más. Creo que a las personas les gusta ver a otras personas pelear con magia que está basada en los poderes que tendrían siendo humanos, creo que esto y todos los elementos mágicos del show proporcionan un escape (de la realidad) para las personas y yo siendo la hechicera, creo que causa el mismo efecto en mí.

Hay mucha química entre Gerald y Yenefer, ¿cómo se conocieron en la vida real, te dio confianza para actuar?

Sí, me refiero a que Henry es un líder increíble en el programa. Él es ‘The Witcher’. Ama los libros y los juegos (del programa), por eso es agradable trabajar con él. Si te pierdes un poco, él puede regresarte al mundo ‘The Witcher’. Él es una especie de enciclopedia para ‘The Witcher’, así que siempre es encantador. La manera en la que él es en el set y la forma en que él lleva su conducta ética, profesional, su empatía y compasión es algo definitivo para sacar cosas de él. Es encantador siempre.

Yenefer pasa por momentos dolorosos en esta temporada, ¿cómo fue para ti interpretarla?

En verdad, los momentos dolorosos no me afectaron a mí como Anya. No porque no sea empática, sino porque elegí separarme del personaje. Eso es una de las cosas que no hice en la primera temporada, pero ahora sentí que era necesario pasar por un proceso diferente, uno que requiera estar contenta y feliz. Yo bromeaba y reía antes de interpretar una escena extremadamente emocional y eso me ayudó a ser más abierta y darle vida a ‘Yennefer’ de una mejor manera.

Eso me recuerda que ‘Yennefer’ estaba buscando una familia y creo que ella tiene una con Geralt y Ciri

Sí, ella la tiene. Eso es lo que estaban destinados a ser: una familia. Aunque disfuncional, pero ya lo sabíamos desde los libros. Estamos siguiendo ese camino.

¿Podrías invitar a Perú a ver la segunda temporada de The Witcher en Netflix?

Sí. Hola amigos de Perú y todos los que ven ‘The Witcher’, muchas gracias por su apoyo. Realmente no puedo esperar a que vean la segunda temporada, y cuando sea todo seguro, cuando todo esto del covid termine, me gustaría ir y visitarlos. En verdad lo amaría.

VIDEO RECOMENDADO

Spider-Man: No Way Home presentó su segundo tráiler oficial y en esta edición de #Fans21 Alvaro Treneman analiza el trailer que ha dejado a muchos con las ganas de que el estreno se adelante ¿Se confirma el spiderverso?, ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield serán parte de lo nuevo de Marvel?