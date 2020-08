Karol G y Anuel AA conforman una de las parejas más exitosas de la actualidad en la industria musical. Sus shows, canciones y trabajos los han colocado en la cima de la preferencia, prueba de ello son los galardones que obtuvieron durante los Premios Juventud 2020, que se celebraron la semana pasada en Miami con todas las medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus.

En dicha gala, Karol G y Anuel AA fueron dos de los más premiados con 5 y 4 estatuillas respectivamente, siendo superados solo por Bad Bunny, quien obtuvo 8 premios y J Balvin, quien al igual que la colombiana, se llevó 5 premios a casa.

Pese a que fue una gran noche para los cantantes urbanos, no han sido ajenos a las críticas en redes sociales, en especial Karol G. frente al asedio constante, Anuel AA decidió usar sus redes para enviar un mensaje a todos aquellos que pretendan molestar a su pareja.

“El que quiera jo… con esta reina recuerden que tiene un rey que fue un soldado de guerra toda su vida y que aún lo sigue siendo”, avisó el puertorriqueño en Instagram. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de los artistas en el backstage.

Por su parte, Karol G parece haber hecho caso omiso a las críticas y utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotografías de ella junto a sus cinco estatuillas obtenidas en los Premios Juventud 2020.

“Celebro todas y cada una de las cosas que me pasan con igual importancia y espero no perder nunca ese don de sorprenderme. Mi familia, amigos, mi equipo, mi disquera, mis seguidores, WOW. Me siento bendecida de tener tantas personas que trabajan conmigo y se suman al éxito de este proyecto”, escribió la colombiana en su publicación.

