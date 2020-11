Horas previas a su actuación en los Latin Grammy 2020, Anuel AA captó la atención de sus fans luego que en Instagram compartiera un video donde aparece interpretando una canción en la que habla sobre su posible retiro de la música.

Tomando como base la canción “Thank you” de Dido (el mismo que popularizó Eminem en Stan), Anuel empieza a cantar: “Sin ti yo no me siento bien (…) Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve (…) Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”.

La letra de la canción ha tomado un gran significado para los seguidores del puertorriqueño, pues muchos han manifestado que Emmanuel estaría confirmando los rumores de su separación con Karol G, con quien tenía planes de matrimonio.

En otro momento, Anuel hace referencia a su pasado y al costo de la fama: “Hice un pacto por dinero, pero es mucho más el daño. En la vida se cosecha lo que se siembra (...) He hecho cosas que yo sé que son una decepción para mami, pero ya ni vendo drogas, ahora estoy aquí en los Grammy.

Anuel AA también habla en una parte de la canción sobre su hijo, que podría ser uno de los motivos por los que se ha planteado abandonar los escenarios. “Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él… Hay 30.000 personas para verme cantando y me dice ‘papi, no te vayas’ otra vez llorando. Me dice ‘tú amas más a los fanáticos que a mí”, canta casi al final del clip.

El boricua también se refiere a la depresión y soledad: “Te mueres por los fans, pero vives deprimiéndote”. En la recta final del tema expresa: “A veces me siento muerto, pero yo sobrevivo. Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio pero este es el final (…) Por eso es que en estos Grammy yo me retiro”.

El video publicado en Instagram estuvo acompañado solo con un emoji de un ataúd. En solo unas horas suma más de 9 millones de reproducciones, además en los comentarios sus fans le expresaron su cariño y pidieron que no se retire.

