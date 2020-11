Tras una misteriosa publicación en su cuenta de Instagram, donde dejaba entrever que se iba a alejar de la música por cierto tiempo, Anuel AA regresó a sus redes sociales; sin embargo, solo ha logrado seguir preocupando a sus seguidores con su posible alejamiento de la industria musical.

Lejos de calmar a sus fans, el famoso artista puertorriqueño ha vuelto a dar señales de su alejamiento musical. Y es que Anuel AA cambió su foto de perfil y en vez de una imagen compartió un misterioso mensaje.

“Nos vemos en los Grammy y después… NO SÉ… NO QUIERO CANTAR MÁS”, escribió Anuel AA en dicho espacio de Instagram. Al parecer, el cantante no atraviesa un buen momento y está planteándose seriamente alejarse de la música.

Esta es la nueva "foto" de perfil de Instagram del trapero Anuel. (Foto: Captura de pantalla)

Cabe señalar que este misterioso mensaje llega tan solo unos días después de que el reguetonero compartiera un post en el que indica los motivos por los que tomaría la decisión de alejarse.

“Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy... adiós”, escribió.

Como se recuerda, hace algunos meses Anuel AA anunció que estaba trabajando en un álbum de trap, un disco que de ser ciertas las insinuaciones en sus redes sociales, podría no llegar a lanzarse.

VIDEO RECOMENDADO

Así anunció Anuel AA el lanzamiento de su álbum “Emmanuel”

Anuel AA anuncia el lanzamiento de su álbum “Emmanuel” (28/05/20)