Anthony Hopkins celebró 47 años de sobriedad , instando a otros a “seguir luchando” contra el alcoholismo mediante un mensaje alentador que compartió en sus redes sociales .

El actor ganador del Oscar comenzó diciendo que no estaba tratando de ser pesado, pero que quería ser útil para aquellos que pueden estar lidiando con la adicción de la misma manera que él hace décadas.

Según un mensaje en video que él mismo publicó, Hopkins, de 85 años, resaltó que son 47 años de sobriedad. Y recordó que estuvo cerca de “morir bebiendo”.

“Soy un alcohólico en proceso de recuperación. (...) Sé que hay personas que luchan en esta cultura de la cancelación, de odio y de falta de compromiso, con niños que son acosados”, dijo desde su Twitter a su cerca de 1 millón de seguidores.

“Y yo les respondo: Sed amables con vosotros mismos. Sed amables. Manteneos fuera del círculo de la toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”, precisó famoso Hannibal Lecter de ‘El silencio de los corderos’ (The Silence of the Lambs).

El actor británico confesó que hace 47 años estaba en una “situación desesperada” hasta que pudo ver que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida, según explicó.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, agregó el ganador un premio Oscar.

También alentó a cualquiera que estuviera luchando contra este problema a hablar con alguien a quien respete para superarlo.

La carrera de Hopkins comenzó en 1960, en el teatro británico. Su debut se dio en ‘The Lion in Winter’, al lado de Peter O’Toole y Katharine Hepburn. En esos tiempos, el actor solía estar borracho o con resaca. Pero a partir de 1975 decidió estar sobrio.

Los éxitos más grandes de su carrera le llegaron en absoluta sobriedad: el más recordado fue el premio Oscar, obtenido en 1992 por interpretar a Hannibal Lecter, en El silencio de los inocentes. El año pasado, a los 83 años, recibió de nuevo el galardón de mejor actor por su interpretación de Anthony, en ‘El Padre’. También ha recibido numerosas nominaciones por otros papeles inolvidables.

